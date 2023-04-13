"Расстроился уходу в "Динамо": Луческу признался, когда в последний раз говорил с Ахметовым

Тренер рассказал, как его убедили возглавить киевский коллектив

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ринатом Ахметовым, чью команду "Шахтер" он возглавлял в 2004-2016 годах. Также румынский специалист Луческу соврал журналистам, сказав, что все тренеры, кроме него, покинули Украину после начала полномасштабной агрессии рф.

В интервью Gazeta Sporturilor он отметил, что владелец "Шахтера" любит футбол больше, чем деньги. По его словам, тот влюблен в донецкую команду с шести-семи лет и никогда не соглашался взять под свое крыло другой клуб из-за границы или в Украине.

"Динамо" - "Минай". Видео голов и обзор матча УПЛ

"Последний раз мы с ним общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское "Динамо", но мы ведь профессионалы. В "Динамо" меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт", — признался Луческу.

Ранее румынский специалист заявил, что останется в киевском клубе вопреки ухудшению здоровья.

Перед этим стало известно, что у Луческу ухудшилось здоровье после матча УПЛ с "Минаем", который "Динамо" победило 2:0. По ее словам, у него развился артроз тазобедренного сустава — сказались продолжительные поездки вместе с командой в еврокубках автобусом.

В октябре 2022 года появилась информация, что тренер дал понять ведущим игрокам Динамо о планах уйти, но через неделю передумал.