"Интер" - "Бенфика": где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Ответный поединок состоится в Италии

В среду, 19 апреля, состоится ответный четвертьфинальный матч "Интер" — "Бенфика". В первом матче, который состоялся в Португалии, гости обеспечили себе неплохой задел для выхода в полуфинал (2:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Бенфика".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между миланцами и лиссабонцами пройдет в итальянском Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а также лучшие моменты поединка.

"Бенфика" - "Интер". Видео голов и обзор матча

Победа в первом матче — единственная для "Интера" в восьми последних играх во всех турнирах. Команда Симоне Индзаги занимает лишь пятое место в итальянской Серии А.

Между тем, "Бенфика" переживает явный спад, проиграв три последних поединка во всех турнирах. Коллектив Рогера Шмидта лидирует в португальской лиге с отрывом в четыре очка от "Порту".

В еще одном матче вечера сыграют "Бавария" и "Манчестер Сити". Все участники 1/4 финала и потенциальные пары полуфинала доступны для ознакомления у нас на сайте.

Напомним, "Бенфика" в 1/8 финала уверенно прошла "Брюгге" украинского нападающего Романа Яремчука. Тем временем, "Интер" разобрался с португальским "Порту".