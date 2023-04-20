"Уважаю путина, но за политикой не слежу": известный футболист удивил своей позицией

В сети лишь посмеялись на бывшим игроком сборной Армении, который заявил, что уважает путина

Американо-армянский футболист Юра Мовсисян заявил, что уважает президента россии владимира путина. Недавно сборную Армении по футболу возглавил украинец.

Соответствующий комментарий 35-летнео игрока доступен на "Матч ТВ". Спортсмен выступил против бана сборной рф от УЕФА и ФИФА, заявив, что российские атлеты не причастны к боевым действиям. Кроме того, он рассказал, что уважает главу кремля за то, что тот "для своих людей в россии много делает".

"Уважаю путина. Мне кажется, он все делает для страны. За что уважаю? За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в россии много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в "Спартаке". Все, с кем общался тогда, поддерживали путина. Все русские", — заявил Мовсисян.

В сети лишь посмеялись над футболистом, который одновременно заявляет, что уважает путина, и при этом не следит за политикой.

Отметим, Мовсисян начинал свою карьеру в США, где успел поиграть за "Канзас-Сити Уизардс" и "Реал Солт-Лейк". Кроме того, футболист выступал за сборную Армении, а также играл в россии за "Краснодар" и "Спартак" с 2011 по 2016 год.

Ранее украинский футболист Александр Алиев заявил, что всегда будет говорить на русском языке. К слову, он жестко "прошелся" по российскому форварду Артеме Дзюбе, который публично поддержал путина.