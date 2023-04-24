Легенда японского футбола в 56 лет дебютировал за португальский клуб (видео)

Карьера нападающего длится 37 лет

Японский футболист Кадзуёси Миура, который уже давно не выступает на родине, дебютировал за португальский клуб второго дивизиона "Оливейренсе" в возрасте 56 лет.

Об этом сообщает Reuters. Нападающий перешел в команду на правах аренды из "Йокогамы", и вышел на поле на 90-й минуте матча с "Академику Визеу" (4:1).

Миура стал самым возрастным игроком, который провел матч в португальском футболе. На момент дебюта ему исполнилось 56 лет, один месяц и 24 дней.

Для нападающего, который проводит свой 38-й сезон в качестве профессионала, Португалия — это шестая страна, где он выступал. Его карьера началась в бразильском "Сантосе" в 1986 году.

Миура, которого болельщики прозвали "Король Кадзу", провел 89 матчей за сборную Японии и выиграл Кубок Азии в 1992 году. Он — второй лучший бомбардир в истории национальной команды с 55 голами. Последний раз он сыграл за сборную в 2000 году.

Ранее нападающий стал самым возрастным автором гола среди профессионалов. Ему удалось забить в возрасте 50 лет и 14 дней.

Также Миура в возрасте 50 лет и 7 дней стал самым возрастным игроком в мире.