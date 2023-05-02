ВСУ ликвидировали оккупанта-тренера, решившего пойти убивать украинцев

Россиянин пришел в Украину с оружием в руках

Российский оккупант, волейбольный тренер спортивной школы "Уралочка" Денис Ефанов нашел свою смерть в Украине. Ранее ВСУ ликвидировали захватчика-футболиста.

Об этом сообщает e1.ru. Осенью Ефанов попал под частичную мобилизацию в россии.

По информации источника, ВСУ ликвидировали оккупанта с помощью минометного огня. Дата похорон тренера пока не назначена. Родственники ждут, когда тело погибшего доставят в Екатеринбург. Сообщается, что Ефанов 20 лет работал тренером по волейболу и за это время успел воспитать не один десяток прославленных спортсменок.

Напомним, известный российский боец ММА Владимир Минеев заявил, что воюет в Украине, правда, даже в рф сомневаются в этом. Спортсмен-оккупант недавно подал документы на депутатство на оккупированной территории Украины. Ранее он рассказал, что поедет служить в Подмосковье. В декабре 2022 года россиянин отметил, что является "добровольцем", хотя при этом он получал повестку в сентябре в рамках частичной мобилизации в рф.

Ранее сообщалось, что в Украине нашел свою смерть частично мобилизированный российский хоккеист.