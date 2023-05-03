Россиянам и белорусам позорно разрешили крутить педали

Атлеты стран-агрессора должны соответствовать требованиям МОК

Международный союз велосипедистов (UCI) одобрил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил российских и белорусских гонщиков к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 июня.

Об этом сообщает официальный сайт UCI. При этом запрет национальных команд стран-агрессоров остался в силе.

"Любой атлет, желающее получить статус "нейтрального индивидуального спортсмена", должен подать заявление в UCI в рамках процедуры, после чего, если условия будут выполнены, этот статус будет выдан", — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что российские и белорусские велогонщики должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие договорных или иных связей с армией рф или Беларуси, а также с любым органом государственной безопасности;

отсутствие связей с россией или Беларусью, не ассоциируя себя каким-либо образом с флагами, эмблемами, гимнами или любыми другими символами стран-агрессоров;

отсутствие активной поддержки войны в Украине в любой форме вербального, невербального или письменного выражения.

Ранее Международная федерация дзюдо объявила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям, при этом в заявке рф на чемпионате мира в Дохе оказались представители армии россии.

Ранее исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил мужскую сборную россии к выступлениям в квалификации на Олимпиаду 2024 года.