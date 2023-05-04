"Сложно оспаривать санкции в спорте": россия расписалась в собственной беспомощности

Страна-агрессор жалуется на бан в спорте

Министр спорта рф Олег Матыцин признался, что россии сложно оспорить запрет от Международного олимпийского комитета (МОК) выступать под национальным флагом.

Об этом чиновник заявил в комментариях ТАСС. По его словам, эти требования МОК подкрепил решениями исполнительного комитета организации и конгресса.

"К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов – исполкомом или конгрессом.

С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определенная красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут. Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований", – пожаловался Матыцин.

Недавно президент Федерации лыжных гонок рф Елена Вяльбе заявила, что запрещает своим атлетам идти на условия МОК по допуску к международным соревнованиям, по которым они должны выступать в нейтральном статусе и выступить против войны с Украиной.

Ранее глава Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил, что российским и белорусским спортсменам не нужно будет выступать против войны россии против Украины, чтобы участвовать на международных турнирах.

Перед этим Кабмин принял решение бойкотировать турниры, где будут участвовать атлеты из рф и Беларуси. Вместе с тем, МОК намерен помогать украинцам соревноваться вместе со спортсменами стран-агрессоров.