Впервые в истории! Украинцы выиграли чемпионат Европы по керлингу

Наши спортсмены стали лучшими в своем дивизионе

В четверг, 4 мая, мужская сборная Украины по керлингу завоевала "золото" континентального первенства в дивизионе С. Год назад национальная команда впервые в истории выиграла медаль на уровне ЧЕ.

Об историческом успехе украинских керлингистов сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook. Турнир проходил в британском городе Дамфрис.

В финальном поединке наша команда (Эдуард Николов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль и Артем Гасинец) убедительно победила сборную Лихтенштейна со счетом 10:2. Этот успех позволил украинцам повыситься в классе. В следующем сезоне наши керлингисты будут выступать в дивизионе B.

"Поздравляем наших чемпионов! Гордимся вами!" — гласит сообщение НОК.

До этого лучшим результатом мужской сборной Украины по керлингу было "серебро" чемпионата Европы-2022 в дивизионе С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по хоккею не сумела повыситься в классе, заняв второе место на ЧМ-2023 в своем дивизионе.

Напомним, в россии задумались над созданием альтернативного Международного олимпийского комитета.