Фанатка сенсационного чемпиона Италии проиграла пари и голой прошлась по улице - кто она (видео)

Девушка исполнила обещание, но немного схитрила

Болельщица "Наполи" Кармен Каккавале после поражения в пари прошлась голой по Неаполю в честь сенсационного триумфа ее любимого клуба в чемпионате Италии.

Как сообщает Телеграф, девушка пообещала полностью раздеться в случае завоевания командой титула чемпиона страны. Она сдержала обещание, но позволила себе несколько схитрить.

Каккавале покрыла обнаженное тело тематическим бодиартом и оставила на себе плавки. На ней поместилась не только символика "Наполи", но и щит с указанием третьего чемпионства в истории клуба, а также портрет его легенды Диего Марадоны, с которым тот выигрывал титул в 1987 и 1990 годах.

Девушка прославилась не только своими пикантными фотографиями в соцсетях, но и своей карьерой балерины.

Ранее боксерша Эбани Бриджес разделась до нижнего белья на церемонии взвешивания перед боем против Шеннон О'Коннелл.

Перед этим боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян не смогла вложиться в лимит весовой категории перед поединком и полностью разделась, но ей это не помогло.