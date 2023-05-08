Фанатка сенсационного чемпиона Италии проиграла пари и голой прошлась по улице - кто она (видео)
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Девушка исполнила обещание, но немного схитрила
Болельщица "Наполи" Кармен Каккавале после поражения в пари прошлась голой по Неаполю в честь сенсационного триумфа ее любимого клуба в чемпионате Италии.
Как сообщает Телеграф, девушка пообещала полностью раздеться в случае завоевания командой титула чемпиона страны. Она сдержала обещание, но позволила себе несколько схитрить.
Каккавале покрыла обнаженное тело тематическим бодиартом и оставила на себе плавки. На ней поместилась не только символика "Наполи", но и щит с указанием третьего чемпионства в истории клуба, а также портрет его легенды Диего Марадоны, с которым тот выигрывал титул в 1987 и 1990 годах.
Девушка прославилась не только своими пикантными фотографиями в соцсетях, но и своей карьерой балерины.
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