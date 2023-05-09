"Знаете, даже хорошо": глава российской художественной гимнастики обрадовалась санкциям против рф
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Пропутинская функционерка довольна последствиями
Глава всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила удовлетворение санкциям против рф, где давно вынашивают планы провести альтернативную Олимпиаду.
Об этом она заявила в интервью "Матч ТВ". По ее мнению, это усиливает рост уровня соревнований в стране-агрессоре.
"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток — от регионов, от клубов", — считает Винер.
Пропутинская функционерка добавила, что раньше могли выступать два человека, поэтому многие атлетки оставались в тени, тогда как сейчас — много соревнований и отборов.
"Девочки не успевают ездить, соревнование идёт за соревнованием. Мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и всё‑таки не переусердствовать", — не скрывает восторга Винер.
Ранее она же заявила, что Игры стран организаций ШОС и БРИКС не будут по своему уровню уступать Олимпиадам и первенствам мира.
Недавно российская Z-гимнастка пожаловалась, что не выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио из-за "заговора судей".