Укр

"Знаете, даже хорошо": глава российской художественной гимнастики обрадовалась санкциям против рф

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Винер считает, что санкции помогают росту уровня соревнований Новость обновлена 09 мая 2023, 16:09
Винер считает, что санкции помогают росту уровня соревнований. Фото instagram.com/center_viner

Пропутинская функционерка довольна последствиями

Глава всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила удовлетворение санкциям против рф, где давно вынашивают планы провести альтернативную Олимпиаду.

Об этом она заявила в интервью "Матч ТВ". По ее мнению, это усиливает рост уровня соревнований в стране-агрессоре.

"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток — от регионов, от клубов", — считает Винер.

Пропутинская функционерка добавила, что раньше могли выступать два человека, поэтому многие атлетки оставались в тени, тогда как сейчас — много соревнований и отборов.

"Девочки не успевают ездить, соревнование идёт за соревнованием. Мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и всё‑таки не переусердствовать", — не скрывает восторга Винер.

Ранее она же заявила, что Игры стран организаций ШОС и БРИКС не будут по своему уровню уступать Олимпиадам и первенствам мира.

Недавно российская Z-гимнастка пожаловалась, что не выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио из-за "заговора судей".

Теги:
#Россия #ВФХГ Ирина Винер-Усманова #Санкции против РФ #Ирина Винер #Российские спортсмены