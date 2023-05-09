"Знаете, даже хорошо": глава российской художественной гимнастики обрадовалась санкциям против рф

Пропутинская функционерка довольна последствиями

Глава всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила удовлетворение санкциям против рф, где давно вынашивают планы провести альтернативную Олимпиаду.

Об этом она заявила в интервью "Матч ТВ". По ее мнению, это усиливает рост уровня соревнований в стране-агрессоре.

"Знаете, даже хорошо, что у нас сейчас санкции. Раньше были Кубки мира, а сейчас это Кубки сильнейших. На Кубках мира могли выступать по две девочки от страны, а на Кубке Сильнейших выступает очень много гимнасток — от регионов, от клубов", — считает Винер.

Пропутинская функционерка добавила, что раньше могли выступать два человека, поэтому многие атлетки оставались в тени, тогда как сейчас — много соревнований и отборов.

"Девочки не успевают ездить, соревнование идёт за соревнованием. Мы даже советуем участвовать не во всех крупных турнирах, чтобы сохранить здоровье и всё‑таки не переусердствовать", — не скрывает восторга Винер.

Ранее она же заявила, что Игры стран организаций ШОС и БРИКС не будут по своему уровню уступать Олимпиадам и первенствам мира.

Недавно российская Z-гимнастка пожаловалась, что не выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио из-за "заговора судей".