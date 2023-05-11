Российский футболист призвал воспитывать детей по принципу "Нашей Раши"

Бывший спортсмен считает уровень патриотизма у российской молодежи недостаточным

Экс-защитник сборной россии и украинской "Оболони" Андрей Соломатин заявил, что российским детям не хватает патриотизма. Накануне он призвал вернуть смертную казнь в рф.

Соответствующий комментарий Соломатина доступен на "Матч ТВ". Экс-футболист призвал воспитывать российский детей по принципу комедийного шоу "Наша Russia", лозунгом которого было "Мы живем в самой прекрасной стране, а остальные нам завидуют".

– Что вам нравится в современной россии?

– Так скажу. Думаю, надо было значительно раньше вводить уроки патриотизма.

– Как бы выглядели уроки патриотизма?

– Та же пропаганда, которую вдалбливают в голову детям. Что мы живем в самой лучшей стране – и все другие страны нам завидуют.

Как в "Нашей Раше" было. Только немного в другом контексте, чтобы росли дети, которые хотят не н*****ь (обмануть) страну, а сделать ее лучше. Тогда, возможно, что‑то изменится. Все равно все закладывается с детства.

Ранее российский клуб украл эмблему у украинского "Днепра".

Напомним, "Ворскла" вышвырнула из состава двух футболистов, игравших в рф и в оккупированном Крыму.