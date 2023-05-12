"Нас не допускают и дискриминируют": в рф планируют альтернативную Олимпиаду

В россии все чаще звучат призывы о проведении альтернативных Олимпийских игр

Российские спортсмены должны участвовать в альтернативных Олимпийских играх, а гимнасты начать выступать в национальной лиге наподобие НХЛ.

Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии Р-Спорт. В своей речи она отметила, что российских атлетов не просто не допускают и дискриминируют на международной арене, но и хотят причислить к бомжам.

"Надо найти хорошее в плохом. С одной стороны, плохо, что нас не допускают, что нас дискриминируют, что нас хотят причислить к, мягко говоря, бомжам. Но, с другой стороны, нам дали возможность сделать так, чтобы у нас на соревнованиях выступали регионы, а у нас их 80 с лишним, поэтому у нас 80 с лишним прекрасных команд, и никакого запрета на это нет.

Давайте сделаем свою лигу наподобие НХЛ, КХЛ, будем выступать клубами и сделаем свою альтернативную Олимпиаду", — заявила Винер.

Ранее Винер заявила о пользе санкций для российского спорта.

Напомним, российские Z-гимнастки спустя годы пожаловались на судейство на Олимпиаде в Токио.