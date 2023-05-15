После празднования чемпионства футболистов "Барселоны" атаковали фанаты соперника (видео)

Успех принципиального соперника разозлил болельщиков

Агрессивные болельщики "Эспаньола" набросились на игроков "Барселоны" после того, как те праздновали завоевание чемпионского титула после их очного матча в чемпионате Испании.

Видео голов и обзор матча "Эспаньол" - "Барселона"

Как сообщает "Телеграф", после финального свистка футболисты гостей принялись отмечать свой успех в центре поля. Тем не менее, фанатам хозяев это не понравилось.

Последним удалось прорваться на поле и прогнать игроков "Барселоны" в подтрибунное помещение в сопровождении охраны. Не обошлось без брошенных предметов, включая кресел.

Отметим, что противостояние этих клубов из столицы Каталонии Барселоны носит принципиальный характер, поэтому триумф соперников на поле их любимцев воспринялся фанатами "Эспаньола" еще более болезненно.

Недавно фанаты "ПСЖ" устроили массовые акции протеста возле офиса их любимого клуба, на которых оскорбили звездного форварда команды Лионеля Месси.

Перед этим болельщики лондонского "Арсенала" допустили себе издевки в адрес украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика, который зимой перешел не в их команду.