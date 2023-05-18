"У вас есть три года, чтобы исправить это": в сети высмеяли логотип ЧМ-2026

Не всем понравился дизайн эмблемы ЧМ-2026 по футболу

В четверг, 18 мая, Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала логотип чемпионата мира по футболу-2026. Накануне в организации раскритиковали телегигантов за низкий спрос на ЧМ-2023 среди женщин.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter. Презентация состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе (США), в котором приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.

Эмблема Кубка мира включает в себя изображения трофея, а также год проведения турнира. К слову, позднее будут представлены 16 отдельных логотипов городов-хозяинов турнира. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Официальное лого ЧМ-2026 по футболу

Одновременно с презентацией нового логотипа ЧМ-2026 ФИФА запускает кампанию с лозунгом We Are 26 ("Мы – 26"). Кроме того, в официальном названии турнира ФИФА отказалась от полного использования года, оставив только цифры 26.

"Мы – 26" – это призыв к сплочению. Это момент, когда три страны и целый континент коллективно заявляют: "Мы объединились, чтобы приветствовать весь мир и провести самый большой, лучший и инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории", — заявил Инфантино.

Под постом с логотипом можно увидеть множество недовольных комментариев пользователей. Один из них пошутил, что у ФИФА есть три года, чтобы изменить логотип. Другие отметили, что эмблема слишком проста и в ней не хватает цветов.

В сети раскритиковали логотип ЧМ-2026 по футболу

Ранее сообщалось, что сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА.

Напомним, ЧМ-2026 станет самым крупным в истории футбольным мундиалем из-за увеличения количества участников.