Стоит ли болеть за украинского боксера

Редактор рубрики "Спорт Телеграф" Андрей Синявский называет главную причину, почему стоит воздержаться от поддержки украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Дэвина Хейни.

Проблема Ломаченко, пишет он — это его слепая поддержка УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП). Та упорно не хочет порвать связи с русской православной церковью (РПЦ), чей патриарх кирилл открыто выступает за войну рф против Украины, и уже разоблачен как агент КГБ.

Боксер использует свою популярность для пропаганды мракобесных убеждений митрополитов УПЦ МП о том, что украинцев бомбят якобы из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества. Также он призывал молиться за врагов и называл "духовно-больными" протестующих у Лавры, которых "можно только пожалеть". Это очевидно работает на раскол общества, хотя во время войны за свое существование Украине важно единство.

Журналист настаивает, что данном случае важно не умалять влияния Московского патриархата, который имеет наибольшее число приходов, а значит и большое влияние на умы верующих в Украине. Он указывает на опыт Черногории, где большое количество местных граждан являются сторонниками Сербской православной церкви, что еще неизвестно как повлияет на интеграцию страны в ЕС и ее позиции в НАТО в разгар противостояния с россией.

Посему, делает вывод Синявский, в случае завоевания титула абсолютного чемпиона мира слова Ломаченко станут еще более весомыми как в Украине, где такая риторика может помочь прийти к власти примирительным популистским силам, так и за рубежом, где может усилиться негатив в отношении действий Киева по нейтрализации влияния УПЦ МП, что рискует повлиять на помощь Украине во время войны.

Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь на 21 мая но в Украине не будут показывать прямую трансляцию данного боксерского вечера. Букмекеры называют американца фаворитом поединка.

Примечательно, что вопреки традиции Александра Усика не будет на поединке с участием Ломаченко.