"Отвернулся от Украины - отвернулась и удача": реакция украинцев на бой Ломаченко - Хейни

Нашлись и те, кто поддержал боксера

Мнение украинцев касательно супербоя Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девин Хейни (30-0, 15 КО), который завершился скандальным решением судей в пользу американца, разделилось.

Об этом сообщает "Телеграф". На одной из официальных страниц спортсмена в Instagram пользователи сети как и хвалили боксерский талант и характер спортсмена, так и критиковали его из-за отсутствия четкой гражданской позиции после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Некоторые пользователи отмечали, что у Василия просто "украли" победу, а бой он выиграл. В сети также отметили, что все проблемы Ломаченко связаны с тем, что он "отвернулся от Украины", а потому "удача отвернулась от него". Были и те, кто призывал боксера прекратить соревноваться под украинским флагом. Некоторые вспомнили скандальное интервью боксера, в котором он призывал молиться, чтобы закончить войну.

В сети высказались касательно боя Ломаченко - Хейни

Отметим, боксеры со всего мира в основном считают, что Ломаченко как минимум не проиграл бой Хейни. К слову, команда украинца будет оспаривать решение судей. На сайте "Телеграф" доступны видео лучших моментов чемпионской "дуэли", а также подробная статистика поединка.