Еще одна олимпийская федерация допустила россиян

Организация последовала рекомендациям главного олимпийского органа

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска россиян и белорусов в международный спорт.

Об этом сообщает официальный сайт World Sailing. Таким образом, организация допустит представителей стран-агрессоров на международные соревнования, включая квалификацию на Олимпийские игры в Париже. При этом в организации отметили "полную поддержку парусного сообщества Украины в это невообразимо трудное время".

В World Sailing заявили, что продолжают поддерживать руководство МОК и Основополагающие принципы олимпизма в Олимпийской хартии, а также ключевые принципы недискриминации спортсменов и разделения спорта и политики. Федерация планирует допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна.

Напомним, еще до рекомендаций МОК о возвращении россиян в мировой спорт объявила Международная федерация фехтования. На это сборная Украины тут же ответила бойкотом всех соревнований с участием представителей стран-агрессоров.

Кроме того, в мировой спорт вернулись российские и белорусские дзюдоисты, из-за чего украинцы пропустили чемпионат мира.