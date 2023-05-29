Клуб Зинченко оскандалился поздравлением с днем рождения россиянина Аршавина. Впоследствии сообщение удалили

Команда украинского футболиста угодила в скандал

Лондонский "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который во второй раз станет папой, оскандалился поздравлением с днем рождения своего российского экс-игрока Андрея Аршавина, который поддерживает войну рф против Украины.

Английский клуб поздравил своего бывшего нападающего в Twitter. Также он опубликовал видео матча "Канониров" против "Ливерпуля" в 2009 году, когда Аршавин забил четыре гола. Впоследствии твит был удален.

"Желаем тебе чудесного дня, Андрей", — говорилось в поздравлении.

Украинские пользователи разгневались постом "Арсенала", напомнив, что в одном из интервью Аршавин признался, что в случае получения повестки отправится на войну.

"Желать чудесного дня человеку, который поддерживает войну и не против туда поехать убивать невинных людей. Хорошая работа, "Арсенал", — написал один из пользователей.

"Желаем тебе чудесного дня, Андрей! Еще одного, в который ты молча наблюдаешь, как твоя террористическая страна бомбит украинских детей", — отметил другой комментатор, добавив также видео новой ракетной атаки на Киев 29 мая, от которого пытаются укрыться дети.

Напомним, что Зинченко не попал в заявку сборной Украины на июньские матчи отбора на Евро-2024 из-за травмы.

Сообщалось, что украинский футболист "Арсенала" с женой Владой "засветили" дорогие кольца.