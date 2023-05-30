Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation

Всего участниками велопробега стали 25 тысяч спортсменов со всего мира.

Украинская команда приняла участие в Лондонском велопробеге RideLondon при содействии президента благотворительного фонда Favbet Foundation Андрея Матюхи.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на уведомление фонда.

Украинскую команду представляли два ветерана и один действующий военнослужащий.

"Это чрезвычайно важно сегодня — показывать всему миру, насколько мы сильны. И наши ветераны — это пример для всех", — отметили в благотворительном фонде.

Британская Invictus Game Foundation взяла на себя обеспечение мест на велозаезде и покупку билетов. Президент Favbet Foundation оплатил проживание членам украинской команды.

Участие в заезде принял Росул Рустам, который после ранения передвигается исключительно на коляске и преодолевал дистанцию на ручном велосипеде. Рустам был членом сборной Игр Непокоренных, представлял Украину в Гааге в 2022 году и завоевал 2 серебряные медали.

Впоследствии был членом сборной Игр Воинов и представлял Украину в Орландо (США) в августе 2022 года, где завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Еще одним участником стал Евгений Жар, после ранения продолжающий службу и тренировки. Евгений тоже был членом сборной Украины на Играх Воинов в Орландо, где завоевал 3 серебряные медали. Недавно он также преодолел самый масштабный 42-километровый марафон, который бежали 48 тысяч человек со всего мира.

Третьим членом команды стал ветеран Александр Прокопенко, ежедневно преодолевающий на велосипеде десятки километров и участвующий во всех велозаездах.

Всего участие в лондонском велопробеге приняло 25 тысяч спортсменов со всего мира.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.