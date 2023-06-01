российских призерок Олимпиады вышвырнули с международных соревнований за связь с армией рф

Велосипедистки получили волчий билет

российским призерам Олимпиады Анастасии Войновой и Марии Новолодской Международный союз велосипедистов (UCI) запретил возвращаться к международным соревнованиям из-за связей с армией рф согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает Inside the Games. Это решение последовало после постановления UCI о том, что с 1 июня россияне и белорусы могут выступать в статусе нейтральных спортсменов, если они соответствуют определенным критериям.

Отмечается, что велосипедистам не разрешается возвращаться к турнирам, если они выступили в поддержку российскому вторжению в Украину в соцсетях или в интервью, или если они были частью армии рф.

Кроме того, им запрещено участвовать в демонстрациях в поддержку войны или демонстрировать символ вторжения рф в Украину — "Z". Помимо двух олимпийцев, под запрет также попал российский паралимпийский велогонщик Алексей Обыденнов.

Член росгвардии Войнова завоевала серебро в Рио-2016 и бронзу в Токио-2020. Представительница ЦСКА Новолодская выиграла бронзовую медаль в Токио-2020.

Ранее UCI допустил российских и белорусских гонщиков к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 июня.

Перед этим Международная федерация дзюдо объявила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям, при этом в заявке рф на чемпионате мира в Дохе оказались представители армии россии.