Укр

"Какой н***й фейр-плей в спорте?": Баюл отреагировала на подрыв россией Каховской ГЭС

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Баюл напомнила, что войну начал диктатор рф путин Новость обновлена 07 июня 2023, 00:08
Баюл напомнила, что войну начал диктатор рф путин. Фото Instagram oksanabaiul

Легендарная атлетка не сдерживалась в выражениях

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл обрушилась на россию за подрыв россией Каховской ГЭС.

Легендарная фигуристка поделилась своими мыслями в Twitter. Она указала на то, что войну начал диктатор рф путин.

"То, что происходит и будет происходить в плане смертей и разрушений, является причиной и обвиняемым…", — отметила Баюл.

Первая украинская чемпионка Олимпийских Игр также напомнила, что путин угрожал применить ядерное оружие и гордится разрушением инфраструктуры Украины.

"Какой н***й фейр-плей в спорте?", — резюмировала Баюл.

Недавно она же раскритиковала раскритиковала политику украинских спортивных властей, пристыдив профильного министра из-за политики бойкота соревнований, если в них будут участвовать россияне и белорусы.

Ранее после слов Баюл в россии началась истерика после того, как она четко объяснила, почему российским атлетам не место на Олимпиаде в Париже.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Оксана Баюл #Война с РФ #Каховская ГЭС