"Какой н***й фейр-плей в спорте?": Баюл отреагировала на подрыв россией Каховской ГЭС
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легендарная атлетка не сдерживалась в выражениях
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл обрушилась на россию за подрыв россией Каховской ГЭС.
Легендарная фигуристка поделилась своими мыслями в Twitter. Она указала на то, что войну начал диктатор рф путин.
"То, что происходит и будет происходить в плане смертей и разрушений, является причиной и обвиняемым…", — отметила Баюл.
Первая украинская чемпионка Олимпийских Игр также напомнила, что путин угрожал применить ядерное оружие и гордится разрушением инфраструктуры Украины.
"Какой н***й фейр-плей в спорте?", — резюмировала Баюл.
Недавно она же раскритиковала раскритиковала политику украинских спортивных властей, пристыдив профильного министра из-за политики бойкота соревнований, если в них будут участвовать россияне и белорусы.
Ранее после слов Баюл в россии началась истерика после того, как она четко объяснила, почему российским атлетам не место на Олимпиаде в Париже.