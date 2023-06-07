Легендарная атлетка не сдерживалась в выражениях

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл обрушилась на россию за подрыв россией Каховской ГЭС.

Легендарная фигуристка поделилась своими мыслями в Twitter. Она указала на то, что войну начал диктатор рф путин.

"То, что происходит и будет происходить в плане смертей и разрушений, является причиной и обвиняемым…", — отметила Баюл.

Первая украинская чемпионка Олимпийских Игр также напомнила, что путин угрожал применить ядерное оружие и гордится разрушением инфраструктуры Украины.

"Какой н***й фейр-плей в спорте?", — резюмировала Баюл.

Недавно она же раскритиковала раскритиковала политику украинских спортивных властей, пристыдив профильного министра из-за политики бойкота соревнований, если в них будут участвовать россияне и белорусы.

Ранее после слов Баюл в россии началась истерика после того, как она четко объяснила, почему российским атлетам не место на Олимпиаде в Париже.