Любишь кататься, люби: российских и белорусских конькобежцев изолировали дома

Отстранение спортсменов остается в силе

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжил отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований. Ранее российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе не включили в список номинантов на премию ISU Skating Awards.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Последняя выразила поддержку Федерации конькобежного спорта Украины, чьим представителям оказывает финансовую помощь.

"ISU вновь заявляет о своем сочувствии и солидарности со всеми, кто пострадал от войны в Украине. ISU самым решительным образом осуждает российское вторжение в Украину", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Совет ISU продолжит изучать варианты участия россиян и белорусов в международных соревнованиях.

Ранее Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы из-за войны в Украине.

Напомним, что МОК рекомендовал федерациям допускать представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Из-за этого украинские власти приняли решение о бойкоте таких соревнований.