Минспорта создало план действий по противодействию возвращению россиян к турнирам: оцените, как сработало

План содержит 14 пунктов

Министерство молодежи и спорта Украины создало рабочую группу и план действий для того, чтобы противодействовать возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям после того, как МОК рекомендовал федерациям допускать представителей стран-агрессоров к турнирам под нейтральным флагом и с рядом ограничений.

Об этом сообщает Tribuna.com. Портал поделился этим планом из 14 пунктов после обращения в профильное ведомство с официальным запросом и просьбой поделиться им.

Согласно сайту ведомства, в рабочую группу по координации действий, направленных на недопуск представителей россии и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях создан 5 апреля 2023 года. В нее вошли 24 человека.

14 пунктов плана действий от Минспорта:

1. Подготовка и постоянное обновление списков спортсменов и тренеров, входящих в милитарные формирования.

2. Подготовка списков должностных лиц государственных органов россии, состоящих на руководящих должностях в местных или международных федерациях.

3. Мониторинг проведения международными федерациями заседаний, где они могут допустить россиян/белорусов.

4. Консультации с Минфинансов Украины о возмещении расходов украинским атлетам в случае отмены соревнований с участием россиян и белорусов.

5. Мониторинг инфопространства по высказываниям спортсменов в поддержку военной агрессии.

6. Формирование базы данных о нарушении спортсменами условий нейтральности. А также направлять информацию в соответствующие федерации, комиссии МОК, организаторам и спонсорам соревнований.

7. Формирование базы данных разрушенной спортивной инфраструктуры Украины.

8. Направлять национальным федерациям информацию о нарушении условий нейтральности представителям россии и Беларуси.

9. Своевременно инициировать введение персональных санкций в отношении представителей рф и РБ, связанных со спортом.

10. Формировать коалиции с федерациями стран-партнеров для недопуска россиян, направлять в международные федерации обращения не участвовать в международных соревнованиях, где выступают россияне, инициировать, в случае необходимости, проведение альтернативных соревнований и привлекать к ним как можно больше федераций. Также федерации обязаны проводить на международном уровне работу по переизбранию пророссийски настроенных президентов международных федераций.

11. Если украинские сборные не выступают, а есть представители россии, то делегировать представителей Украины для наблюдения соблюдения условий нейтральности.

12. Мониторить соблюдение требований антидопингового кодекса к спортсменам рф и РБ.

13. Информировать общество через медиа, соцсети о мероприятиях, которые осуществляет Минмолодьспорта с участием НОК и спортивной общественности в вопросах отстранения спортсменов рф и РБ.

14. Национальным федерациям направлять письма международным федерациям по трактовке Рекомендаций МОК с учетом специфики видов спорта.

После рекомендаций МОК о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе украинские власти в ответ запретили нашим спортсменам ехать на соревнования, где выступают представители стран-агрессоров.

Позже президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти отметил, что атлетам из стран-агрессоров не нужно будет осуждать войну против Украины, чтобы получить допуск к соревнованиям. Напомним, ранее в МОК заявляли, что делают все возможное, чтобы вернуть представителей стран-агрессоров в мировой спорт.