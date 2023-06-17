"Это сброд уродов": легенда российского биатлона пообещал обратить в беженцев всю Европу и страны НАТО

Спортивный пенсионер считает, что гегемония США заканчивается

Неоднократный советский олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пригрозил расправой странам НАТО и Европы в ответ на рекомендации МОК федерациям допускать представителей стран-агрессоров к турнирам под нейтральным флагом и с рядом ограничений.

Об этом он заявил "Р-Спорт". По его мнению, это продлится недолго, поскольку, не сомневается 76-летний россиянин, "гегемония США заканчивается".

"Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре", — убежден Тихонов.

Четырехкратный чемпион Олимпийских Игр добавил, что сам пережил лишения, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, когда "они" бомбили город, умолчав при этом, что США делали это в ответ на тщетные и неоднократные дипломатические попытки Запада убедить режим будущего военного преступника Слободана Милошевича отказаться от этнических чисток в Косове.

"Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, что где кто-то умирает с голода, где идет война", — резюмировал Тихонов.

Недавно он же рассмешил сеть, заявив о процветающей россии. Кроме того, советский чемпион набросился на украинцев.

Это было не первый раз, когда Тихонов оскорбил украинцев. Ранее он назвал Францию помойкой, а также пригрозил Швеции войной.