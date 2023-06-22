"Квартиры уже нет": yкраинский комментатор не пострадал во время взрыва дома в Киеве благодаря службе в ВСУ

Ранения получили члены его семьи

Украинский футбольный комментатор Роберто Моралес заявил о том, что потерял квартиру из-за взрыва в киевской многоэтажке, который произошел 22 июня из-за утечки газа.

Об этом он сообщил в Facebook, прикрепив фото пострадавшего дома. Примечательно, что в этот момент он не находился дома из-за службы в ВСУ.

"Малышко, 33. Мой дом, квартиры уже нет", — написал Моралес.

Как передает медиа-проект "ТаТоТаке", одним из ведущих которого является футбольный комментатор, из-за взрыва пострадали двое из трех членов его семьи, получив не очень тяжелые ранения, а также — кот Лео.

"Друзья, семья одного из наших ведущих нуждается в срочной помощи. Сегодня ночью по адресу ул. Малышко, 33 в Киеве произошел взрыв газа, от которого разнесло квартиру Роберто Моралеса – в двух комнатах полностью провалился пол", — говорится в сообщении, где также указаны реквизиты жля желающих помочь.

Сообщалось, что к обеду 22 июня общее количество жертв трагедии составляет уже три человека. Еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Напомним, что все подробности трагедии в Киеве вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке. Уже известно, что что удалось спасти не менее 18 человек.

Отметим, что инциденты с природным газом нередки происходят по всей Украине. Так, предварительно последствия подобной чрезвычайной ситуации пришлось ликвидировать спасателям в Кривом Роге. Также весной мощный взрыв, связанный с утечкой газа, произошел и в Кропивницком. И это был уже далеко не первый случай в городе за последнее время.