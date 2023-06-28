300 миллионов — уже не фантастика: в европейском футболе готовится трансферная бомба

В мировом футболе может состояться новый трансферный рекорд

Форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе остается одним из самых желаемых футболистов для любого европейского гранда. Высокая стоимость не пугает потенциальных покупателей, которые готовы заплатить за него сотни миллионов евро.

Главным претендентом на покупку француза считался мадридский "Реал", но теперь у "сливочных" появился достойный конкурент — английский "Ливерпуль", о чем пишет Marca.

По данным источника, английский клуб готов выделить на трансфер Мбаппе внушительную сумму в 300 миллионов евро. Именно такой ценник "повесили" на футболиста в ПСЖ.

Отметим, что "Реал" же готов заплатить за игрока 200 миллионов евро сразу и еще 50 миллионов в виде бонуса.

Мбаппе играет в составе клуба из Парижа августа 2017 года. В прошлом сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижскую команду во всех турнирах.

Контракт француза рассчитан до лета 2024 года и в связи с нежеланием игрока продлевать соглашение ПСЖ рассчитывает его выгодно продать этим летом.

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