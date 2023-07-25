Сразу три пловца завоевали "серебро" на чемпионате мира: уникальный момент в спорте (видео)
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Невероятный момент произошел на ЧМ-2023 по плаванию
На чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) произошел необычный заплыв на дистанции 100 м брассом. Накануне двукратный олимпийский чемпион по плаванию из рф Денис Панкратов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).
Сразу три пловца стали серебряными призерами в этой дисциплине. Об этом сообщает worldaquatics.
Итальянец Николо Мартиненги, нидерландец Арно Камминга и американец Ник Финк заняли второе место, показав одинаковый результат – 58,72 секунды. Победу в заплыве одержал китаец Цинь Хайян с результатом 57,69 с. Из-за четырех призеров "бронзу" никто не получил.
Видео заплыва стало хитом в сети.
"Это было настоящее безумие. Перед гонкой я думал, что двое могут показать одинаковое время, но и не представлял, что одна медаль может достаться сразу троим. Это невероятно", – сказал Мартиненги.
"Я увидел свое имя, а потом реакцию всех остальных, и подумал: "Подождите, в чем дело? Я показал одно время с Арно? Замечательно. И Николо тоже празднует? Ничего себе!"
Так что я не сразу понял, что произошло. Эти ребята великолепны, и тот факт, что мы все приплыли одновременно, показывает, насколько серьезна конкуренция в брассе", – отметил Финк.
Ранее сообщалось, что российская чемпионка сбежала во Францию.
Напомним, российская пловчиха попыталась обойти международные санкции, заявившись за команду Сирии без смены гражданства.