Сразу три пловца завоевали "серебро" на чемпионате мира: уникальный момент в спорте (видео)

Невероятный момент произошел на ЧМ-2023 по плаванию

На чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) произошел необычный заплыв на дистанции 100 м брассом. Накануне двукратный олимпийский чемпион по плаванию из рф Денис Панкратов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

Сразу три пловца стали серебряными призерами в этой дисциплине. Об этом сообщает worldaquatics.

Итальянец Николо Мартиненги, нидерландец Арно Камминга и американец Ник Финк заняли второе место, показав одинаковый результат – 58,72 секунды. Победу в заплыве одержал китаец Цинь Хайян с результатом 57,69 с. Из-за четырех призеров "бронзу" никто не получил.

Видео заплыва стало хитом в сети.

"Это было настоящее безумие. Перед гонкой я думал, что двое могут показать одинаковое время, но и не представлял, что одна медаль может достаться сразу троим. Это невероятно", – сказал Мартиненги.

"Я увидел свое имя, а потом реакцию всех остальных, и подумал: "Подождите, в чем дело? Я показал одно время с Арно? Замечательно. И Николо тоже празднует? Ничего себе!"

Так что я не сразу понял, что произошло. Эти ребята великолепны, и тот факт, что мы все приплыли одновременно, показывает, насколько серьезна конкуренция в брассе", – отметил Финк.

Ранее сообщалось, что российская чемпионка сбежала во Францию.

Напомним, российская пловчиха попыталась обойти международные санкции, заявившись за команду Сирии без смены гражданства.