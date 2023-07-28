В россии считают, что россиянка должна была проходить украинку, несмотря на поражение

На чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия) произошел скандал. Украинка Ольга Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.

В рф из-за действий украинки и судей, которые отклонили протест российской стороны, началась настоящая истерика. К примеру, бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии "Матч ТВ" заявил, что Харлан якобы могла убить Смирнову.

"Смирнова протягивает руку и видит перед собой клинок. Разве так можно? Смирнова поступила абсолютно правильно. Оружием же этим можно и убить. Мы давно знаем, что у нас отношения с МОК не сложились. А мы ведем себя так, что мы ничего не замечаем. Нам запрещают использовать флаг и гимн. Теперь стали заставлять подписывать какие‑то бумаги против страны", — заявил Кавазашвили.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян (фехтование на саблях) считает, что россиянка Смирнова должна была проходить Харлан, ведь украинку дисквалифицировали.

"Если Олю дисквалифицировали, то в следующий раунд должна была проходить наша спортсменка. Но в итоге, по всей видимости, сделали так, чтобы ни нашим, ни вашим", — цитирует Егорян ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию (командная сабля) Марк Ракита заявил, что у Харлан отсутствует "элементарная культура".

"Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения. Я не беру политическую сторону вопроса. Если уж она такая умная, надо было отказаться встречаться. Она не отказалась.

Харлан – чемпионка мира, великая спортсменка. Она намного сильнее, чем наша девочка. Уровень культуры у нее не соответствует спортивному уровню", — цитирует Марка "СЭ".

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС заявил о "вопиющем поведении" украинки, а также призвал жестко ее наказать.

"Это вопиющее поведение в отношении нашей спортсменки. Такое поведение просто неприемлемо. Видимо, Харлан боится или еще что-то, если вообще относится с негативом – зачем вышла на поединок? FIE должна принять жесткое решение", — сказал Свищев.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на 60 дней. Украинская сторона будет подавать протест на это решение, чтобы Ольга сумела вступить на ЧМ-2023 в командной сабле.

Ранее сообщалось, что украинские власти назвали поведение россиянки Смирновой на турнире "провокацией".