Украинец впервые завоевал титул чемпиона Европы по картингу

Награждение Александра Бондарева, партнёром которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, состоится в декабре

Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу. Им стал Александр Бондарев, партнёром которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Финальный раунд чемпионата Европы состоялся в минувшие выходные на итальянском треке Cremona Circuit.

В категории OK Junior, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.

На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и завоевал подиум в 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.

Награждение Александра как победителя чемпионата Европы 2023 года состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.