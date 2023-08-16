"В то время по-другому было нельзя": известный российский футболист "отжимал" телефоны

Игрок не раскаялся в случившемся

Российский футболист, защитник и капитан красноярского "Енисея" Валерий Кичин рассказал о своем криминальном прошлом. Недавно из рф сбежал бразильский футболист, после чего его объявили в розыск.

Соответствующий комментарий Кичина доступен на Sports.ru. Кичин родился и провел детство в Киргизии (футболист имеет второе гражданство и выступает за сборную этой страны, — Ред.). Валерий рассказал, как "отжимал" телефоны по вечерам.

"В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб.

Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили", — рассказал Кичин.

Валерий добавил, что перестал заниматься криминалом только после того, как переехал с "плохого" района. Футболист отметил, что поступал неправильно, но ничего бы не менял в своем поведении.

"В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по-волчьи выть. Выкручивался. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но, если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же", — заявил Валерий.

30-летний Кичин выступает за национальную сборную Киргизии с 2011 года. В 2013 году он начал карьеру в российских клубах.

В сети отметили, что футболист продолжает жить по понятиям и до сих пор не осознал, что поступал плохо.

Ранее сообщалось, что фанаты греческого "Ариса" оскорбляли футболистов "Динамо". Это произошло в матче 3-квалификационного раунда Лиги конференций (0:1).