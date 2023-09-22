"Минская губерния": в рф случайно "присоединили" Беларусь

Российская спортивная организация почему-то решила защищать права белорусских спортсменов

Всероссийская федерация плавания (ВФП) назвала неприемлемыми критерии Международной федерации плавания (World Aquatics), которая допустила россиян и белорусов на международные соревнования с рядом условий.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ВФП. Примечательно, что ВФП в своем заявление упомянула и белорусских атлетов, из-за чего в сети начали шутить об отсутствии независимости РБ.

"Президиум ВФП считает неприемлемыми "критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics".

Члены Президиума выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов Олимпийского комитета россии (ОКР), которая была сделана на расширенном заседании 14 сентября 2023 года, "о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций".

ВФП будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п.3 Конституции World Aquatics", – заявили в ВФП.

В сети отметили, что ВФП своим заявлением фактически "лишило" Беларусь независимости, ведь в РБ есть собственная федерация плавания, которая должна отвечать за своих спортсменов. Один из пользователей назвал Беларусь "Минской губернией".

Напомним, в сентябре World Aquatics допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах – и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Организация также утвердила декларацию, в которой предлагает спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о войне в Украине, в том числе в соцсетях.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допускать представителей стран-агрессоров на международные турниры в нейтральном статусе и с рядом ограничений. Накануне МОК закрыл рф альтернативный путь на Олимпийские игры 2024 года.