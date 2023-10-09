"Плохо отсудил – под Бахмут": украинский клуб натравил ТЦК на арбитров

Украинский футбол не перестает удивлять

Неназванный украинский футбольный клуб использовал представителей ТЦК, чтобы припугнуть судейскую бригаду. Накануне в Тернополе прогремел скандал с избиением, в преступлении подозревают сотрудников ТЦК.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" на YouTube. По его словам, к судьям, которые допустили ошибки в обе стороны, подошел представитель хозяев и заявил, что с ними хотят побеседовать. Как оказалось, сразу после поединка арбитров ожидали представители ТЦК для проверки документов. Делегат матча встал на защиту арбитров.

"С одной стороны, прикольная креативная мысль. Кто плохо отсудил – под Бахмут сразу. Что происходит, куда мы возвращаемся? Это даже не 90-е годы, это какие-то 30-е годы прошлого столетия.

Я сознательно не назвал сегодня клуб, занимающийся этим. Хотя в футбольном мире, я уверен, об этом знают почти все. Если я назову клуб, то это будет шок-контент умноженный на два", — заявил Спиваковский.

Напомним в Украине прогремели матчи 10-го тура в высшем дивизионе страны. Сенсацией игровой недели стало поражение "Динамо" в поединке против "Полесья".