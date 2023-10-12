"Спортсмены начнут убегать из россии": в рф истерят после решения МОК

В рф считают решение МОК несправедливым

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета россии (ОКР), что вызвало истерику в рф.

Депутат Госдумы рф и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии для sport24.ru связала решение МОК с политическим давлением от Запада.

"Нейтральный статус они убрать не могут. Они удовлетворили политическое давление со стороны стран Запада, в том числе Украины. Нас уже официально вводят в нейтральный статус. Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из россии только ради Олимпиады", — заявила Журова.

Экс-глава ОКР Леонид Тягачев считает решение МОК нечеловеческим, ведь "погибнет" целая плеяда российских спортсменов.

"Мне лично от всего происходящего не спится и не работается. За нашими спинами стоят спортсмены, которым теперь придется ждать лет восемь или даже больше. Целая плеяда замечательных атлетов гибнут в таком случае, не могу с этим смириться", — цитирует Тягачева Р-Спорт.

Бывший боксер, депутат Госдумы рф Николай Валуев просто послал МОК.

"Логично. И прогнозируемо. И черт с этим МОК", – цитирует Валуева "СЭ".

Ранее сообщалось, что рф собирается судиться с МОК. Накануне главный спортивный орган мира запретил пророссийской организации участвовать в Олимпиаде в Париже.