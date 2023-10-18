"Немцы отказали": российскому гребцу не выдали лодку на чемпионате мира

Курьезный случай произошел на турнире в Сербии

Российский гребец Александр Вязовкин выступал на чемпионате мира в Белграде (Сербия) на итальянской лодке Filippi, хотя просил у организаторов лодку фирмы Empacher. Недавно украинские гребцы проявили характер на ЧМ-2023.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта россии Алексей Свирин, передает ТАСС. По информации источника, немецкая фирма отказалась предоставлять лодку российскому гребцу.

"На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований. И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который в россии тренируется и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher.

Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки.

И это не могло не сказаться на конечном результате", – сказал Свирин.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета россии (ОКР). В рф считают, что МОК делает все, чтобы атлеты убегали из рф.