Российские власти наконец-то заметили массовое бегство атлетов из страны

Бегство спортсменов из рф набрало таких оборотов, что российские власти придумывают разные способы, чтобы остановить отток чемпионов из страны.

На этот раз в Госдуме рф решили заманить победителей так называемых Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего бесплатными местами в спортивных ВУЗах страны. Об этом сообщает сайт Системы обеспечения законодательной деятельности рф. В рф считают, что вузовские льготы удержат спортсменов от смены гражданства.

"В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства.

Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством рф спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В сети лишь посмеялись над данной идеей российских властей.

Напомним, до этого сообщалось, что российские власти хотят создать "золотую сотню спортсменов" и запретить им смену гражданства в обмен на денежные вознаграждения.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде в Париже пока не принято. Из-за этого в рф хотят провести альтернативные Игры с такими же призовыми, как и на Олимпиадах.