Волан в спину: рф вышвырнули из мирового бадминтона

Никто не хочет сотрудничать с оккупантами

В четверг, 30 ноября, стало известно, что Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона россии (НБФР). Недавно российская бадминтонистка пыталась обойти санкции, выступив на международном турнире с помощью манипуляций с личной информацией.

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, приостановка членства НБФР произошла из-за того, что российская организация включила в свой состав представительства Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Данное решение было принято на заседании совета BWF 11 ноября и должно быть подтверждено членами на ежегодном общем собрании в следующем году в Чэнду (Китай). Добавим, что BWF дисквалифицировала российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года после того, как рф полномасштабно вторглась в Украину.

В BWF отметили, что российским спортсменам будет разрешено выступать на международных соревнованиях в качестве "независимых нейтральных спортсменов".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по участия представителей стран-агрессоров на Играх в Париже пока не принято, однако рф планирует провести альтернативную Олимпиаду, против которой уже выступил МОК.