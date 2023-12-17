"Ты чего такой борзый?": В РФ тренер избил коллегу на глазах детей (видео)

Наставник не совладал с эмоциями о время матча

Тренер детской хоккейной команды "Крылья Советов" Павел Платонов напал на наставника "Красной машины" Никиту Илларионова во время матча. Накануне в Санкт-Петербурге юные хоккеисты пытались надругаться над одноклубником клюшкой.

Момент попал в трансляцию поединка. Об этом сообщает "Матч ТВ". Илларионов рассказал, что Платонов напал на него из-за небольшой словесной перепалки.

"Шла игра, мы вели в счете. А у нас новая школа, поэтому на нас идет активное давление. И во время матча судья не увидел момент, не свистнул. Я ему говорю: "Давай повнимательнее. Почему в одну сторону буллит назначают, а в другую — нет?" После чего тренер "Крыльев" ответил: "Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить". У нас формат 4 на 4, а мы привезли две четверки, потому что очень много детей болеют, а на турнир мы не могли не приехать. Регламент это допускает. Поэтому я сказал: "Если вас что‑то не устраивает, идите в свой клуб и там жалуйтесь".

В итоге тренер "Крыльев" начал ко мне приближаться. От него прозвучал вопрос: "Ты чего такой борзый?" Я ответил: "Что случилось?" И после этого получил от него подсечку, упал и получил порядка 10–15 ударов в область головы и шеи, закрывался рукой", — рассказал Илларионов.

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