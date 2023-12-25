"Визу не дадут и завернут" в РФ признали, что не могут рассчитывать на УЕФА и ФИФА

Российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину

Бывший советский футболист и тренер Евгений Ловчев отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азию.

Соответствующее заявление Ловчев опубликовал на своем telegram-канале. Евгений назвал УЕФА и ФИФА слабыми организациями, которые прогнулись перед Западом и наложили санкции на российский футбол. Он подчеркнул, что РФ наверняка пропустит и следующий чемпионат мира по футболу, ведь на Мундиаль россиянам просто не дадут визу.

"По поводу решения исполкома не идти в Азию и продолжать ждать. Я специально написал "продолжать ждать", потому что, если цинично, даже если мы отберемся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира – в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто не пустят – визу не дадут, на границе завернут.

То есть вопрос-то простой – получается, УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным. И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберемся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустит на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется? Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы", — написал Ловчев.

Напомним, несмотря на санкции, ФИФА не против того, чтобы сборная России проводила товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что Занзибар согласился сыграть контрольный поединок с командой РФ. Кроме того, Сербия изъявила подобное желание.