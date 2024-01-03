"Всех победим, всех убьем": в сети высмеяли поздравление российского министра

В РФ хотят вернуться в международный спорт после "победы"

Министр спорта РФ Олег Матыцин, поздравляя россиян с Новым годом, призвал верить главе Кремля Владимиру Путину, который оконфузился во время видеообращения к гражданам РФ.

Соответствующее заявление Матыцина приводит "Матч ТВ". Министр поведал россиянам о "победе", после которой их вернут в международный спорт.

"Хочу пожелать всем верить в свою команду, верить в команду России, нашего президента и гордиться тем, что мы родились в великой стране. У нас будут очень хорошие и интересные соревнования, начнется год со Спартакиады сильнейших, потом нас ждут Игры Будущего, состоятся Игры БРИКС, "Дети Азии" и много‑много других интересных соревнований.

Я желаю, чтобы все занимались спортом, были счастливы, получали удовольствие от занятия спортом, болели за наших спортсменов и внутри России, и на международных соревнованиях. Спорт – норма жизни. Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала. Удачи, побед и здоровья", – сказал Матыцин.

В сети высмеяли слова российского топ-чиновника. Один из пользователей уточнил слова министра: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала".

Ранее Матыцин выдал невероятную порцию феерического бреда. Все из-за недопуска российских волейболистов к международным турнирам.