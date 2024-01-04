"Дуде стоит дудеть": Валуев сделал выпад в сторону "русофобской" Польши

Бывший боксер назвал Польшу русофобской из-за инцидента на чемпионате мира по шахматам

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал скандал на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан), где польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину, который поддерживает войну в Украине.

Соответствующее заявление бывшего боксера приводит sport24.ru. При этом Валуев назвал Польшу русофобской страной.

"Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть", – заявил Валуев.

Напомним, с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан) проходил чемпионат мира по быстрым шахматам. Турнир запомнился серией скандалов, связанных с РФ, шахматисты из которой были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось,что российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил организаторов в помощи норвежцу Магнусу Карлсену, который в итоге выиграл оба турнира. Затем россиянин вместе со своим соотечественником устроили договорную партию, завершив ее в первоначальном положении.