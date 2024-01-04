"Если Кадыров поднажмет, то быстрее": В РФ рассказали, когда УЕФА приползет к ним на коленях

Российский футболист после завершения карьеры стал пропагандистом Кремля

Генеральный директор подмосковного клуба Второй лиги "Леон Сатурн", бывший футболист Роман Широков заявил, что Россия вернется в международный футбол в качестве страны-победителя.

Соответствующий комментарий Широкова приводит metaratings.ru. Экс-игрок сборной РФ заявил, что УЕФА сам прибежит к России с предложением о возвращении в европейскую футбольную семью. При этом РФ будет диктовать условия, в частности, сколько команд от России будет участвовать в еврокубках. По словам футболиста, это произойдет через 3-4 года, а если Рамзан Кадыров (глава Чечни, — Ред.) "поднажмет", то быстрее.

"Мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Все равно должны будем диктовать условия. Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя, будем диктовать условия, на которых войдем в УЕФА. Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем у них было в еврокубках.

Идеальный расклад? Он таким и будет. Просто это не так быстро может произойти – 3-4 года понадобится. Хотя, может быть, чуть быстрее получится. Сейчас Рамзан Ахматович немного поднажмет, и будет чуть быстрее", – заявил Широков.

В сети лишь посмеялись над словами Широкова.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА пытался вернуть на международную арену юношеские команды РФ, однако под давлением европейских стран Союз отменил свое решение. В РФ винят во всем Запад.