В Англии футболисту показали круглую карточку: что это означает
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Арбитры довольно редко используют данный тип карточек
В матче Кубка Англии по футболу сезона 2023/24 "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" главный арбитр матча показал футболисту круглую красную карточку. Накануне "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко обыграл "Брентфорд" в игре АПЛ.
На 9-й минуте поединка рефери Тони Харрингтон с помощью необычной карточки удалил хавбека Волков Жуана Гомеша. Об этом сообщает sportbible.
Издание отмечает, что круглые карточки — это совсем не новшество в футболе, однако они используются довольно редко. Дело в том, что разные по форме карточки ввели для игроков, которые не различают цвета. Кроме того, это помогает рефери быстро вытянуть нужную карточку из кармана.
Видеообзор матча "Брентфорд" — "Вулверхэмптон":
В футболе бывали случаи, когда арбитр по ошибке показывал игроку не ту карточку, а потом менял свое решение. В Англии таким способом хотели решить проблему еще в 90-е.
Ранее сообщалось, что в футболе могут появиться 10-минутные удаления за нападки на арбитров. Кроме того, в игре миллионов хотят изменить правило офсайда.