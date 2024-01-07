"Россия впереди США": российский спортсмен, который учится в Стэнфорде, рассказал о загнивающем Западе

Атлет сравнил США с Россией 90-х

Российский пловец Андрей Минаков заявил, что США превратились в Россию 90-х. Накануне российский пловец Евгений Рылов рассказал, что Путин важнее Олимпийских игр.

Соответствующее заявление Минакова приводит Р-Спорт. Минаков критикует США, хотя сам учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года.

"Насчет клопов не могу сказать, в Париже я давно не был. Но если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов.

Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х", – рассказал Минаков.

В сети лишь посмеялись над словами Минакова. Пользователи отметили, что спортсмен почему-то продолжает учиться в США, хотя мог бы выбрать для этого любой университет в РФ.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Рылов отказался от Игр, хотя он туда бы и не попал, ведь публично поддерживал войну в Украине.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов поддержал идею проведения в РФ альтернативных Олимпиад.