"Неуважение к русскому народу": РФ унизили на международной арене

Российские фигуристы на данный момент могут выступать на международной арене только под флагом другой страны

Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсетях в подборке с действующими чемпионами Европы упустил гражданку РФ Анастасию Губанову, которая в прошлом году выиграла ЧЕ под флагом Грузии.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Р-Спорт назвала случившееся неуважением к русскому народу. Позднее пост с чемпионами был удален, а в новом было опубликовано фото Губановой.

"Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом ее не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права", – считает Тарасова.

Отметим, изначально ISU опубликовал фото бельгийки Луны Хендрикс, занявшей второе место на прошлом ЧЕ, хотя победительницей Евро-2023 является Губанова, выступающая за Грузию.

Победное выступление Губановой на Евро-2023

Ранее сообщалось, что знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова разочаровала сеть, поддержав президента РФ Владимира Путина.

Напомним, кандидатуру Путина на президентских выборах в РФ также поддержала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.