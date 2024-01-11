"Ложь, которая шокирует": Словакия обвинила РФ в раскалывании общества

Российские СМИ вновь обманули читателей

Федерация хоккея Словакии (ФХС) опровергла информацию о товарищеских матчах со сборной России, которая отстранена от международных поединков.

Соответствующее заявление ФХС приводит пресс-служба организации на своем официальном сайте. Словакия отрицает любые переговоры с Россией по поводу игры.

"Опровергаем информацию о планах провести один или несколько товарищеских матчей против России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, о чем сообщили в среду российские СМИ.

Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею.

Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отрицаем подобные спекуляции, которые без необходимости раскалывают поляризованное общество еще сильнее", — говорится в заявлении ФХС.

Ранее "Матч ТВ" утверждал, что сборная Словакии хочет сыграть с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024, однако ждет одобрения со стороны президента страны. Кроме того, в Федерации хоккея России (ФХР) утверждали, что ведут переговоры о матче со словаками в следующем сезоне.

Напомним, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что у сборной РФ отобрали золотые медали на молодежном чемпионате мира-2024, хотя команда России из-за санкций не участвовала в турнире.