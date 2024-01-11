В РФ призвали ценить мнение людей, которые ловят шайбу лицом

Сын российского олигарха нелепым заявлением рассмешил сеть

Главный тренер ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея россии (ФХР), сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман, который опозорился, поздравляя президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отреагировал на критику в адрес ветеранов СКА. Бывшие хоккеисты написали письмо главе Кремля с просьбой спасти российский хоккей.

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит "Чемпионат". Он обвинил журналистов, оскорбивших хоккейных ветеранов клуба, в непозволительном поведении.

"Некоторые журналисты позволяют себе критиковать или как-то оскорблять ветеранов. Это непозволительно! Эти люди всю жизнь отдали хоккею, у них много травм, они жертвуют своим здоровьем.

При всем уважении к журналистам, они же не выходят на лед, не жертвуют здоровьем. А те люди, кто выходит на лед и ловят шайбу лицом, их нужно уважать и ценить их мнение", – сказал Ротенберг.

В сети высмеяли слова Ротенгберга. Пользователи отметили, что лучше бы Путин бы занимался российским хоккеем, а то "столько наворотил, что россияне веками будут разгребать".

Напомним, 7 января СКА уступил "Металлургу" (1:2) в овертайме матча КХЛ. Победную шайбу забили в спорной ситуации, из-за чего ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали жалобу президенту РФ: "В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить – "ниже плинтуса". В сети лишь посмеялись над ситуацией.

Видео шайбы, из-за которой Путину написали жалобу

Отметим, во время одного из товарищеских хоккейных матчей в рф Ротенберг ударил клюшкой соперника, однако арбитр наказал пострадавшего. Позднее Роман объяснил, что ударил оппонента за дерзость.