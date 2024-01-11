Российский боксер-олимпиец арестован за вымогательство "ничтожной суммы" денег

Бронзовый призер ОИ, по мнению прокуратуры, занимается вымогательством в РФ

Российский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Владимир Никитин обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей. Преступление совершено группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на 1 месяц 15 суток.

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов назвал ситуацию абсурдной, ведь сумма, которую якобы вымогал боксер с группой лиц — ничтожная, а у самого спортсмена есть свой бизнес.

"Честно говоря, не особо верится в эту историю. Фигурируют 300 тысяч рублей, это несколько смущает. Сумма ничтожная, тем более если ее вымогала группа лиц вместе с Владимиром. Похоже больше на какую-то бытовуху.

У него бизнес, он также является руководителем Федерации бокса Республики Коми. Так что цифра какая-то совсем смешная, поэтому и не верится, что он мог ее вымогать. Какой-то абсурд", — сказал Кравцов.

Добавим, что бронзовая медаль Никитина на ОИ-2016 также вызвала много споров. Боксер со скандалом в четвертьфинале победил ирландца Майкла Конлана. На полуфинал ОИ россиянин не вышел, но "бронзу" свою получил.

Ранее сообщалось, что в РФ усмотрели поддержку со стороны Александра Усика, который провел тренировку в цветах российского флага. К слову, украинец готовится к поединку против Тайсона Фьюри.