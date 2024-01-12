В РФ потребовали наказать США и Великобританию за удар по террористам

Судя по всему, в РФ поддерживают боевиков, которые нападают на гражданские корабли

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Проиранская вооруженная террористическая группировка "Ансар Аллах", контролирующая часть страны, в последние несколько месяцев постоянно атакует гражданские корабли в Красном море.

Соответствующий комментарий Васильева приводит Р-Спорт. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать США и Великобританию за начало боевых действий, ведь до этого наказали РФ за начало полномасштабной войны в Украине. Закончил он свою речь известным кремлевским нарративом про спорт вне политики.

"Вменяемый Международный олимпийский комитет (МОК) применил бы санкции к США и Великобритании за авиаудары в Йемене, но мы имеем невменяемый МОК с невменяемым руководителем в лице Томаса Баха.

Этот человек является разрушителем международного олимпийского движения и в историю войдет как тот, кто стравливает спортсменов друг с другом, государства с государствами.

К сожалению, МОК на сегодняшний день не выполняет своих прямых обязанностей и не сплачивает народы через спорт. Рассчитывать на последовательность и соблюдение спортивных законов не приходится.

Я вообще против различных отстранений. Спортсмены не виноваты в том, что делают руководители государств", – сказал Васильев.

Ранее Васильев предложил провести альтернативные Олимпийские игры, где россиян не будут наказывать за допинг. Кроме того, он призывал россиян перестать ныть из-за плохой жизни.