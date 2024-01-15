"Милан" зашкварился, пригласив на игру друга Кадырова (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Итальянский клуб прославлял в соцсетях бывшего российского бойца ММА
"Милан" расправился с "Ромой" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2023/24. Итальянский клуб нарвался на гнев болельщиков из-за популяризации РФ через спорт. Подобный случай недавно произошел в Канаде.
Дело в том, что "Милан" пригласил на игру бывшего чемпиона UFC из РФ Хабиба Нурмагомедова. В соцсетях Россонери назвали экс-спортсмена легендарным.
Нурмагомедов встретился с легендой футбола Златаном Ибрагимовичем, а также обратился к фанатам "Милана". В сети раскритиковали итальянский гранд за пропаганду РФ. Дело в том, что Нурмагомедов связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Один из пользователей попросил миланский клуб спросить мнение об этом фото у легендарного футболиста клуба Андрея Шевченко. Также Россонери раскритиковали за пропаганду войны, ведь Нурмагомедов молчит об агрессии РФ в Украине.
Добавим, что "Милан" победил "Рому" и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал под жесткую критику в сети из-за фото с Хабибом.
Напомним, в зале Нурмагомедова унижают бойцов ММА.