"Милан" зашкварился, пригласив на игру друга Кадырова (видео)

Итальянский клуб прославлял в соцсетях бывшего российского бойца ММА

"Милан" расправился с "Ромой" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2023/24. Итальянский клуб нарвался на гнев болельщиков из-за популяризации РФ через спорт. Подобный случай недавно произошел в Канаде.

Дело в том, что "Милан" пригласил на игру бывшего чемпиона UFC из РФ Хабиба Нурмагомедова. В соцсетях Россонери назвали экс-спортсмена легендарным.

Нурмагомедов встретился с легендой футбола Златаном Ибрагимовичем, а также обратился к фанатам "Милана". В сети раскритиковали итальянский гранд за пропаганду РФ. Дело в том, что Нурмагомедов связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Один из пользователей попросил миланский клуб спросить мнение об этом фото у легендарного футболиста клуба Андрея Шевченко. Также Россонери раскритиковали за пропаганду войны, ведь Нурмагомедов молчит об агрессии РФ в Украине.

В сети раскритиковали Милан за приглашение Нурмагомедова на матч в Италии

Добавим, что "Милан" победил "Рому" и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Серии А.

Лучшие моменты матча "Милан" - "Рома"

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал под жесткую критику в сети из-за фото с Хабибом.

Напомним, в зале Нурмагомедова унижают бойцов ММА.