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"Макларен" заменил мотор по причине неисправности турбины

Эрик Булье
19:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Эрик Булье рассказал о причинах смены силовой установки на болиде "Макларен".

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о причинах, которые заставили команду заменить силовую установку на болиде во время заключительного дня второй тестовой сессии в Барселоне.

«Этим утром у нас были проблемы с турбиной, она была вызвана протечкой масла, которая настигла нас во вторник. Если хотите, то можете называть это своеобразным последствием. Мы расследуем произошедшее. Нам пришлось заменить двигатель, так что болид в работе. Мы использовали самый быстрый способ, чтобы быть готовыми к работе.

У нас достаточно смелый дизайн, и нам пришлось понимать работу системы охлаждения уже на трассе. Вчера мы провели симуляцию гонки без каких-либо проблем, и сейчас мы тоже не испытываем сложностей. Я думаю, мы решили наши проблемы с системой охлаждения и учли потребности болида, пока это работает", — приводит слова Булье Crash.

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Новости спорта, Автоспорт, Макларен, Новости автоспорта, Формула-1, Эрик Булье.
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