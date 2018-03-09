"Макларен" заменил мотор по причине неисправности турбины

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о причинах, которые заставили команду заменить силовую установку на болиде во время заключительного дня второй тестовой сессии в Барселоне.

«Этим утром у нас были проблемы с турбиной, она была вызвана протечкой масла, которая настигла нас во вторник. Если хотите, то можете называть это своеобразным последствием. Мы расследуем произошедшее. Нам пришлось заменить двигатель, так что болид в работе. Мы использовали самый быстрый способ, чтобы быть готовыми к работе.

У нас достаточно смелый дизайн, и нам пришлось понимать работу системы охлаждения уже на трассе. Вчера мы провели симуляцию гонки без каких-либо проблем, и сейчас мы тоже не испытываем сложностей. Я думаю, мы решили наши проблемы с системой охлаждения и учли потребности болида, пока это работает", — приводит слова Булье Crash.